DPD Austria bewegt mehr als 300.000 Pakete pro Tag

Die Investitionen, die DPD Austria in den letzten Jahren in Paketshops und -stationen getätigt hat, machen sich spätestens jetzt, in der Covid-Krise, bezahlt. Daraus ergeben sich wesentliche Vorteile für Privat- und Firmenkunden.

„Wir schleusen derzeit bereits mehr als 300.000 Pakete pro Tag durch unsere Systeme, die alle natürlich auch zugestellt werden müssen Unser Pickup-Paketshop-Netzwerk ist ein ganz wesentliches Werkzeug, um dem Online-Shopping-Boom erfolgreich zu begegnen“, berichtet Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria.

Pickup hilft Österreichs führendem privaten Paketdienst dabei, den Kundenwünschen nach Flexibilität unserer Kunden Rechnung zu tragen. So können zum Beispiel bei Tankstellen, die DPD Pickup-Shops sind, Pakete auch am Wochenende oder abends abgeholt und versendet werden, bei Paketstationen ist dies sogar 24/7 möglich.

DPD Austria bietet Firmen- und Privatkunden mit 1.700 Standorten das dichteste Netzwerk an Paketshops und -stationen in Österreich an und hat damit alle anderen privaten Anbieter überholt. So steht trotz Lockdown ein umfassendes Kundenservice für das Abholen und Versenden von Paketen zur Verfügung.

Zurzeit sind rund 1.000 DPD Pickup-Paketshops und Paketstationen geöffnet. Möglich ist dies aufgrund der breit gefächerten Shop-Partnerstruktur. Bei den offenen Paketshops handelt sich beispielsweise um Apotheken, Supermärkte, Drogerien, Tankstellen oder Trafiken. Überall dort können, trotz Lockdown, Pakete auch jetzt abgeholt, aber auch aufgegeben werden. Alle geöffneten Pickup Standorte sind auf www.myDPD.at zu finden.

„Zum jetzigen Zeitpunkt – in der Vorweihnachtszeit und mit dem Lockdown – sind wir sehr froh, dass wir unser Netzwerk aus Pickup-Paketshops, aber auch aus Paketstationen, mittlerweile so konsequent ausgebaut haben“, sagt Rainer Schwarz und ergänzt: „Dort erfolgt die Paketaufgabe und -abholung kontaktlos und damit auch in Zeiten von Corona sicher und schnell. So können wir unseren Kunden auch weiterhin ein umfassendes Service anbieten.“

DPD Austria stützt sich auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führenden Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. Landesweit sind rund 1.700 Mitarbeitende für das Unternehmen tätig. Mit der Transportflotte von 1.200 Fahrzeugen wurden im Jahr 2019 mehr als 52 Mio. Pakete befördert.

Als Teil der DPDgroup kann DPD Austria auf das stärkste Straßennetzwerk Europas zurückgreifen, hat Zugang zu rund 46.000 Pickup Paketshops in ganz Europa und bietet eine Zustellung in 230 Länder/Territorien weltweit an. In diesem Netzwerk arbeiten 77.000 VersandexpertInnen, um täglich mehr als 5,3 Mio. Pakete zu bewegen.

