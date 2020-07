DP World erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Unico Logistics

Integration in die DP World ermöglicht dem südkoreanischen Logistiker die Überführung der Geschäftstätigkeit in die nächste Wachstumsphase.

DP World, der in Dubai ansässige Anbieter von weltweiten End-to-End-Supply-Chain-Services, erwirbt eine 60%ige Beteiligung an Unico Logistics. Die Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen im 4. Quartal 2020 abgeschlossen und stellt einen weiteren strategischen Schritt im Rahmen der Vision von DP World dar, ein integriertes Paket von Dienstleistungsangeboten aufzubauen.

Unico wurde 2002 von H.J. Park gegründet und hat seinen Hauptsitz in Südkorea. Das Unternehmen ist mit 25 Niederlassungen in 20 Ländern weltweit vertreten und ist einer der größten unabhängigen NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) in Südkorea. Unico ist ein Spezialist für multimodalen Transport mit einer starken Marktposition auf dem schnell wachsenden transkontinentalen Schienengüterverkehrsmarkt zwischen Ostasien, Zentralasien und Russland, insbesondere entlang der strategisch wichtigen Transsibirischen Eisenbahn (TSR) und der Trans China Railway (TCR).

Die Übernahme steht im Einklang mit der globalen Strategie von DP World, als Anbieter intelligenter Supply-Chain-Lösungen zu wachsen. Sie bietet eine Plattform, um Synergien zwischen den Aktivitäten von Unico und DP World im asiatisch-pazifischen und europäischen Raum zu fördern und gleichzeitig den Ausbau der Logistikkapazitäten innerhalb des Portfolios von DP World fortzusetzen. Darüber hinaus ist die Expertise von Unico in der Handhabung der Automobillogistik mit dem strategischen Fokus von DP World auf diesen Sektor abgestimmt.

Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman und CEO von DP World, dazu: „Durch die Integration von Unico in unser weltweites Netzwerk können wir unseren Kunden in Südkorea und darüber hinaus einen besseren Service bieten. Diese neuen Dienstleistungen stärken unsere Logistikkapazitäten weiter, die wir mit unseren maritimen Dienstleistungen und unserem weltweiten Netz aus Häfen und Terminals kombinieren.“

H.J. Park, Präsident und CEO, UNICO Logistics Co. Ltd., ergänzt: „Unico hat im Laufe der Jahre ein beträchtliches Wachstum erzielt, und wir sind stolz auf unseren Erfolg. Wir glauben, dass die Partnerschaft mit DP World es uns ermöglichen wird, das Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase zu führen.“

www.dpworld.com; www.unicologx.com