DHL Global Forwarding mit erweitertem digitalen Service für FCL-Seefrachten

DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialist von Deutsche Post DHL Group, hat seinen digitalen Angebots- und Buchungsservice um DHL Ocean Direct FCL (full-container-load) erweitert. Der Service myDHLi Quote + Book ermöglicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche die Sofortbuchung von Luft- und Seefracht sowie von Door-to-Door Sendungen.

Kunden können auf einen Blick die verfügbaren Optionen vergleichen und direkt die für sie beste Transportart, Geschwindigkeit und Frachtrate buchen. Zusätzlich haben Versender die Möglichkeit mit wenigen Klicks eine Transportversicherung hinzuzufügen sowie den CO2-Ausstoß durch die Auswahl eines alternativen Kraftstoffs oder einer Ausgleichsoption zu reduzieren.

„Mit der Erweiterung von myDHLi Quote + Book können unsere Kunden ab sofort noch mehr Transportleistungen und – services online vergleichen und buchen, seien es Teil- oder Komplettladungen, sei es per Luft- oder Seefracht. Hierdurch erhöhen wir weiter die Transparenz, bieten mehr Flexibilität und bedienen so noch besser die Bedürfnisse unserer Kunden“, so Tim Scharwath, CEO DHL Global Forwarding, Freight.

Der integrierte CO2-Rechner zeigt automatisch den CO2-Fußabdruck für die Sendung im Vergleich zwischen Luft- und Seefracht an – je nach Verfügbarkeit. Darüber hinaus können Kunden Angebote speichern und diese per E-Mail an ausgewählte Empfänger weiterleiten oder aber direkt die Buchung fortsetzen. Angebote sind bis zu 30 Tage gültig und können in diesem Zeitraum zur Buchung jederzeit wieder aufgerufen werden.

www.dpdhl.de