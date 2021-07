DFDS: Kooperation mit primeRail im Mittelmeerraum

Der Unternehmensbereich Mittelmeerraum des Fähr- und Transportdienstleisters DFDS investiert verstärkt in intermodale Transportlösungen, die Fähr- und Bahntransport kombinieren.Rund 50 Prozent des gesamten Frachtaufkommens am DFDS-Hafenterminal in Triest wird bereits heute auf der Schiene zu Zielen in Europa transportiert „Die Partnerschaft mit primeRail ermöglicht es uns, zusätzliche intermodale Lösungen anzubieten.Die Kunden können die Einheiten an unseren Terminals in der Türkei abgeben und in Europa ganz in der Nähe der Endziele abholen." sagt Lars Hoffmann, Leiter Unternehmensbereich Mittelmeerraum von DFDS.Im Rahmen der langfristigen Partnerschaft mit primeRail wird DFDS ein Operational Excellence Center in Köln-Troisdorf einrichten - zusätzlich zum bereits etablierten Commercial Excellence Center.

