Deutsche Bahn: Grüne Logistik für den Energieträger Wasserstoff

Eine Studie im Auftrag der Landesenergieagentur Hessen zeigt, dass Wasserstoff in großen Mengen per Bahn transportiert werden kann.

Der potenziell grüne Energieträger Wasserstoff kann äußerst umweltfreundlich und in deutlich größeren Mengen mit der Bahn als auf der Straße befördert werden. Technisch und rechtlich ist die Anlieferung auf dem Gleis bereits möglich. Bislang fehlt es jedoch im Schienenverkehr an geeigneten Transportbehältern.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie von DB Energie, dem Energieversorger der Deutschen Bahn. Die Untersuchung ist im Auftrag der Landesenergieagentur Hessen (LEA) erstellt worden. Um die Belieferung neu entstehender Wasserstofftankstellen von der Schiene aus zu einer wirtschaftlich interessanten Option zu machen, empfehlen die Verfasser der Studie ein Pilotprojekt. Ziel soll der klimafreundliche Transport von Wasserstoff auf der Schiene im Regelbetrieb sein.

Im Auftrag der LEA hat DB Energie von November 2019 bis April 2020 mit Partnern aus Industrie, der Verkehrs- und Logistik-Branche untersucht, wie der Transport von Druck-Wasserstoff technisch, betrieblich und genehmigungsrechtlich auf der Schiene erfolgen kann. Ausgehend von einer bestehenden Wasserstoffquelle im Industriepark Höchst in Frankfurt am Main wurde dies an zwei konkreten Strecken im Rhein-Main-Gebiet untersucht und dargestellt.

Torsten Schein, Geschäftsführer von DB Energie: „Auf lange Sicht kann die gesamte Kette von der Erzeugung des Wasserstoffs bis hin zum Verbraucher komplett CO2-frei werden. Wir bei DB Energie nehmen diese Studie zum Anlass, den Aufbau einer Wasserstoff-Logistik auf der Schiene voranzutreiben. Perspektivisch wird Wasserstoff auch als Dieselersatz bei der Bahn immer interessanter. Ein weiterer Schritt auf dem Weg, die DB bis 2050 zum klimaneutralen Konzern zu machen.“

DB Energie GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG mit 2,8 Mrd. Euro Umsatz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main bietet immer mehr klimafreundliche technische Lösungen für mit Wasserstoff angetriebene Brennstoffzellen- oder Akku-Züge. Im Portfolio von DB Energie gibt es Angebote für synthetischen Kraftstoff für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

