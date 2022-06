DB Schenker: Schon 1,5 Mio. Kilometer mit Elektro-Lkw

Das Logistikunternehmen investiert kontinuierlich in innovative Transportlösungen, erneuerbare Energien und umweltfreundliche Produkte.

DB Schenker setzt auf grüne Lieferketten der Zukunft und hat schon jetzt mehr als 1,5 Mio.Kilometer mit elektrisch angetriebenen Lkw im europäischen Stückgutverkehr absolviert.Die Zahl veröffentlichte das Unternehmen am 1.Juni im Rahmen des DB Schenker Sustainable Logistics Forums in Berlin.Bereits 2017 setzte der Logistiker in Berlin die ersten beiden Elektro-Trucks ein.