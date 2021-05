DanuRail mietet Güterwagen von GATX Rail Europe

Der private Schienenlogistik-Spezialist hat verlässliche Partnerschaften in vielen Ländern und operiert international.

DanuRail ist ein unabhängiger Schienenlogistikanbieter für Handel und Industrie mit Sitz in Wien.Zur Stärkung der Position im Segment der intermodalen Transporte hat das Unternehmen im April 90-Fuß-Containertragwagen von GATX Rail Europe (GRE) übernommen.„Unsere Partnerschaft mit DanuRail begann 2018 mit der Vermietung von Kesselwagen für Dieseltransporte", sagt Jürgen Hofstetter, Key Account Manager bei GATX Rail Europe.„Wir freuen uns darauf, DanuRail auf ihrem Expansionsweg in das Segment der Containerfrachtlogistik zu unterstützen." Die Firmengründer der DanuRail GmbH vereinen viele Jahrzehnte Logistikerfahrung in den Bereichen Schienenlogistik, Binnenschifffahrt und Spedition.