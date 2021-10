Dachser setzt konsequent auf Nachwuchskräfte

Dachser investiert weiterhin in die Ausbildung zukünftiger Fach- und Führungskräfte: In Österreich starteten insgesamt 39 Jugendliche mit ihrer Ausbildung als Speditionskaufleute, Betriebslogistiker oder Berufskraftfahrer.Aktuell befinden sich in Österreich 95 junge Menschen in ihrer Ausbildung. In Deutschland nahm der Logistikdienstleister in diesem Jahr über 583 neue Auszubildende und 30 Studienanfänger auf.„Weil viele Berufsmessen ausgefallen sind, und es nur wenige Infoveranstaltungen und Praktikumsmöglichkeiten gab, war die Rekrutierungsphase in diesem Jahr herausfordernd“, erzählt Vera Weidemann, Head of Corporate Human Resources beim Logistikdienstleister Dachser.Zu den Berufsanfängern bei Dachser zählen auch 90 Berufskraftfahrer und Berufskraftfahrerinnen.

