Dachser Austria: Logistik aus dem Zukunftslabor

Auch in der Logistikbranche schreitet die Digitalisierung voran.Sogenannte No-Code-Plattformen und andere unterstützende digitale Lösungen helfen dabei, Prozesse im Arbeitsalltag zu optimieren.Sogar ohne tiefergehende IT-Kenntnisse können die Mitarbeitenden mit diesen Baukastensystemen selbstständig analoge Prozesse ohne Programmieraufwand digitalisieren.Derartige No- beziehungsweise Low-Code-Plattformen sind unter anderem bei Dachser Austria im Einsatz.Sie werden im Netzwerk genutzt, um digitale Prototypen zu entwickeln und kleinere Prozesse direkt in einzelnen Niederlassungen zu digitalisieren.

