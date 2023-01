Bild: Flughafen Wien Ag / Mato Radic, Area Manager Central Europe bei Croatia Airlines (1.v.r.) und Belina Neumann, Head of Aviation Development des Flughafen Wien (2.v.r.) mit der Crew des Jubiläumsfluges.

Am 17.Jänner 1993 landete Kroatiens Flagcarrier Croatia Airlines erstmals aus Zagreb in Wien.Dreißig Jahre später verbindet die Fluggesellschaft die Hauptstädte Österreichs und Kroatiens zweimal täglich.Das Jubiläum wurde am 17.Jänner im Rahmen eines Fototermins gefeiert.