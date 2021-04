CMA CGM: Erstes Transportangebot mit Biomethan

Mit der kohlenstoffarmen Lösung will die Unternehmensgruppe der klimaneutralen Schifffahrt einen Schritt näher kommen.

Ab Mai 2021 können die Kunden der CMA CGM Group über das Serviceangebot ACT with CMA CGM+ Biomethan auswählen und damit die Umweltbelastung durch den Transport ihrer Güter reduzieren.ACT with CMA CGM+ bietet eine Auswahl an Dienstleistungen, die es Unternehmen ermöglicht, ihren ökologischen Fußabdruck zu analysieren, zu reduzieren und auszugleichen.Die CMA CGM Group geht damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 und unterstützt die Produktion von 12.000 Tonnen Biomethan.Dies entspricht dem jährlichen Treibstoffverbrauch von zwei 1.