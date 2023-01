HHLA: Chinesischer Teilhaber für das Terminal Tollerort

Cosco Shipping Ports Limited erwirbt zeitnah eine Minderheitsbeteiligung an dem Hamburger Containerterminal.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat sich mit der Cosco Shipping Ports Ltd.(CSPL) und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) auf konkrete Voraussetzungen für eine Beteiligung von CSPL an der HHLA Container Terminal Tollerort GmbH verständigt.Das erklärte eine Unternehmenssprecherin nach einer Pflichtmitteilung der CSPL an der Börse in Hongkong.Zur Klärung letzter Details führen HHLA und CSPL derzeit Gespräche.Angestrebt wird eine zeitnahe Finalisierung der Transaktion.