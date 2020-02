China Logistics: 100 Mio. Euro Großinvestition im JadeWeserPort

Mit China Logistics hat am 20. Februar eines der größten chinesischen Logistikunternehmen einen Erbbaurechtsvertrag über 20 Hektar Fläche im Güterverkehrszentrum (GVZ) des JadeWeserPort Wilhelmshaven unterzeichnet. Bis 2021 entsteht in Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen das Logistikzentrum „China Logistics-Wilhelmshaven Hub“ mit 40.000 m² Hallenfläche und 110.000 m² ungedeckter Lagerfläche für den Umschlag chinesischer Waren.

In einem zweiten Bauabschnitt ist eine weitere Halle mit 20.000 m² Fläche geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen für das Projekt beträgt rund 100 Mio. Euro. Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann bezeichnet das in einer Pressinformation als großartigen Erfolg für Wilhelmshaven. Das Güterverkehrszentrum in unmittelbarer Nähe zu Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen biete ideale Bedingungen für international agierende Logistikunternehmen.

Erfreut über den Vertragsabschluss zeigt sich auch Andreas Bullwinkel, Geschäftsführer der Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketinggesellschaft. Er hofft, dass mit der Entscheidung von China Logistics Deutschlands einziger Container-Tiefwasserhafen auch bei anderen international agierenden Marktteilnehmern in den Fokus rückt.

Das Güterspektrum am „China Logistics-Wilhelmshaven Hub“ wird die Bereiche Automotive (Schwerpunkt), Steinwaren für Baumärkte, Lebensmittel und Konsumgüter umfassen, die via den JadeWeserPort importiert, zwischengelagert und verteilt werden. Langfristiges Ziel der chinesischen Partner ist der Umschlag von rund 100.000 TEU pro Jahr.

Das Grundstück wird mit einem Bahnanschluss versehen, sodass mittelfristig Schienenverkehre aus China nach Wilhelmshaven geleitet werden könnten. Damit hat der Seehafenstandort Wilhelmshaven gute Voraussetzungen, ein Teil der „One Belt, One Road“-Initiative der chinesischen Regierung zu werden.

Die Bauzeit für das Logistikzentrum samt Gleisanschluss, Halle und Anlegen der Freifläche soll etwa neun Monate betragen. Der Baubeginn ist für den Winter 2020/21 vorgesehen. Mit der Inbetriebnahme wird 2021 gerechnet. Ziel von China Logistics ist es, ein deutsches oder europäisches Unternehmen mit dem Betrieb des Logistikzentrums zu beauftragen. Der Erbbaurechtsvertrag hat eine Laufzeit von 99 Jahren.

Ausschlaggebender Punkt für die Standortentscheidung war die Verfügbarkeit der Fläche in der gewünschten Größe in Nachbarschaft zu einem Seehafenterminal in Verbindung mit dem vorhandenen Entwicklungspotenzial. Neben Wilhelmshaven haben sich die Verantwortlichen von China Logistics auch andere Hafenstandorte in Europa, zum Beispiel Antwerpen, angesehen und bewertet.

China Logistics betreibt in China 58 Logistikzentren und ist eine Tochter des Staatsunternehmens China Chengtong Holding Group (CCT), die Minderheits-Anteilseigner der Reederei Cosco Shipping Lines ist. Die Geschäftsfelder des Unternehmens beinhalten Gütertransporte auf dem Straßen-, Schienen- und Wasserweg sowie integrierte Logistikdienstleistungen einschließlich internationale Transporte, Lagerhaltung und Distribution.

www.jadeweserport.de; www.mw.niedersachsen.de