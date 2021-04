Ceva Logistics mit zwei neuen Luftfracht-Services

Ceva Logistics erweitert das Luftfrachtangebot um zwei neue Dienstleistungen.Das „Skycapacity“-Programm soll Kunden in einem weiterhin volatilen Markt garantierten Zugang zu globalen Luftfrachtkapazitäten bieten.Darüber hinaus hat das Unternehmen in ein eigenes Team investiert, um den neuen Premiumdienst „Time Critical Solution“ anzubieten, der einen maßgeschneiderten, garantierten Transport für zeitkritische, ausfallfreie Sendungen bietet.Für das „Skycapacity“-Programm hat Ceva Logistics regelmäßige Kapazitäten auf Schlüsselrouten gekauft, um ein globales Netz an verfügbaren Kapazitäten zu schaffen.Bestehende und neue Kunden können von kontrollierter Kapazität von Dutzenden von Flügen pro Woche profitieren, die stabile Preise und garantierte Kapazität trotz Marktspitzen und -tiefs bieten.

