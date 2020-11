ČD-Gruppe nutzt Vectrons jetzt für Güterzüge

Bis Dezember 2020 sind zwei Vectrons der Tschechischen Bahn an der Spitze der ČD Cargo-Güterzüge im Einsatz. Es handelt sich um die Maschinen 193.289 und 295. Während die erste jetzt in Österreich in Betrieb ist, nahm die zweite Maschine an diesem Wochenende den Betrieb am Güterzug zwischen Nymburk und Cheb auf.

Die Vermietung von Lokomotiven ist durch eine Leistungsminderung im Personenverkehr möglich. Dem stehen dagegen die Hochsaison im Güterverkehr und die Leistungssteigerung von ČD Cargo im Ausland entgegen.

Das Unternehmen ČD Cargo, a.s. wurde 2007 als Tochtergesellschaft der Tschechischen Eisenbahngesellschaft gegründet. Das Unternehmen beschäftigt in Tschechien mehr als 7.000 Mitarbeiter. Das tschechische Schienenverkehrsunternehmen bietet Transportdienstleistungen für unterschiedliche Waren wie Rohstoffe, Produkte mit hohem Mehrwert, Container und Sondersendungen, sowie die Vermietung von Bahnwaggons, Gleis- und weiteren Transportdienstleistungen. ČD Cargo stehen mehr als 900 elektrische und motorbetriebene Lokomotiven zur Verfügung.

www.cdcargo.cz