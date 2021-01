CargoServ intensiviert Engagement im Mineralölverkehr

Seit einem Jahr stellt CargoServ in Enns in Kooperation mit einem deutschen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) Mineralölzüge bei.Die Zusammenarbeit wurde nun um ein Jahr verlängert und weiter intensiviert.Die Verkehre im Auftrag eines Mineralölgroßhändlers starten in der Hansestadt und werden ab sofort mit dem neuen deutschen Partner-EVU Raildox einmal wöchentlich, statt zuvor alle 14 Tage, abgewickelt.Dabei läuft der Zug von Deutschland nach Enns durch, die Lokomotive verbleibt in Enns und wird auch zum Austauschen der Wagen herangezogen. Da die Beistellung in Enns mittels E-Traktion erfolgen kann, wird keine Diesel-Lok für den Verschub benötigt.

