Cargoe engagiert sich für eine grüne Zukunft

Bei der diesjährigen klimaaktiv Konferenz am 15.September im Wiener MAK wurden zahlreiche Unternehmen persönlich von Bundesministerin Leonore Gewessler für Ihren Einsatz um nachhaltige Mobilität geehrt.So auch die Firma cargoe, die seit Jahresbeginn 2022 den Einsatz von E-Fahrzeugen in der 2-Mann-Zustellung in Österreich und Ungarn forciert.Die „grüne Flotte“ stellt in Wien, Salzburg und Budapest schwere Güter wie Sofas, Tische, etc.für die Kunden an deren Endabnehmer zu.

