Bulgarischer Kranvermieter Maritza wird Teil der Felbermayr Gruppe

Im Zuge der Transaktion soll auch das Geschäftsfeld Bühnenvermietung in dem südosteuropäischen Land etabliert werden.

Mit Wirkung vom 31.Mai hat Felbermayr den bulgarischen Kranvermieter Maritza übernommen.Dadurch wird die Welser Unternehmensgruppe die Position in Südosteuropa weiter stärken und parallel dazu auch in Bulgarien mit der Vermietung von Arbeitsbühnen starten.In der Kran- und Bühnenvermietung ist Felbermayr aktuell mit rund 600 Mobil- und Raupenkränen sowie 4.000 Arbeitsbühnen und Staplern in Europa etabliert.