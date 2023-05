Brummi rollt vor Niederösterreichs Schulen an

Sicherheit im Straßenverkehr besonders im Fokus: Aktion „Der Lkw bringt, was wir täglich brauchen“ läuft seit Jahren erfolgreich.

2016 hat die Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe der NÖ Wirtschaftskammer für Volksschulen die Aktion „Der Lkw bringt, was wir täglich brauchen“ gestartet.Ein Jahr später hat man dieses Programm um den Schwerpunkt „toter Winkel“ bereichert und 2019 auf Mittelschulen ausgeweitet.Bis heute haben so schon mehr als 8.000 Kinder aus Volks- und Mittelschulen viel Wissenswertes über die Bedeutung des Lkw und insbesondere über die Sicherheit im Straßenverkehr erfahren.Mit „Der Lkw bringt, was wir täglich brauchen“ habe die NÖ Wirtschaftskammer ein erfolgreiches Projekt auf Schiene gesetzt, „das eine wertvolle Ergänzung zu unserer pädagogischen Arbeit im Rahmen der Verkehrserziehung ist“, stellt NÖ Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister fest.