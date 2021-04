Bald „keyless“ Anlieferungen bei nox Nachtexpress

Das Unternehmen nox NachtExpress ist europäischer Marktführer für Express-Lieferungen über Nacht.Seit über 50 Jahren werden zeitkritische Ersatzteile an Kunden in diversen Branchen geliefert.Dabei erfolgt die Abholung der Pakete am Nachmittag oder Abend und die Zustellung vor Beginn des nächsten Werktags.Zetes implementiert im Auftrag von nox NachtExpress die Supply Chain Lösungen ZetesChronos und ZetesMedea.Die Cloud-gehostete elektronische Proof-of-Delivery (ePOD)-Applikation ZetesChronos ermöglicht Nachtlieferungen mit keyless Zutrittstechnologie.

