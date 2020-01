Süditalien: Automar schließt Übernahme des AutoTerminal Gioia Tauro ab

Das Unternehmen wird in AutoMar Gioia Tauro S.p.A. umbenannt und von den Diensten der Grimaldi Group genutzt

Die Automar S.p.A. hat kürzlich die Übernahme des AutoTerminal Gioia Tauro (ATGT) S.p.A. vollzogen und die restlichen 50 Prozent des Gesellschaftskapitals von der deutschen Gruppe BLG Logistics übernommen. Die erworbene Gesellschaft wird nach der Umbenennung in AutoMar Gioia Tauro S.p.A. in die Automar S.p.A. eingegliedert.

Das Autolager- und Umschlagterminal Gioia Tauro wurde 1999 von der BLG Logistics Gruppe, einem europäischen Marktführer im Bereich Fahrzeugumschlag und wertschöpfungsintensiver Aktivitäten, gegründet. Im Jahr 2016 erwarb die Automar S.p.A. 50 Prozent der Anteile an ATGT. Seither wird das Terminal für die Autotransportverbindungen der Grimaldi-Group genutzt.

Das ATGT-Terminal umfasst derzeit eine Fläche von 320.000 m² mit einer Lagerkapazität von ca. 18.000 Fahrzeugen. Es verfügt über ein 2.400 m² großes PDI-Zentrum und drei Gleisanschlüsse.

Die 1974 gegründete Automar S.p.A. ist ein führendes Unternehmen für integrierte Logistikdienstleistungen in Süditalien. Dank einer langen Zusammenarbeit mit den wichtigsten Fahrzeugherstellern verfügt die Gesellschaft heute über ein hohes Maß an Kompetenz in Logistik und Fahrzeugtransport.

Gegründet als italienische Niederlassung der Groupe Walon France wurde Automar S.p.A. 1996 von einer Gruppe führender Logistikunternehmen übernommen, die das Unternehmen mit voller Managementautonomie ausstatteten. Heute befindet sich Automar S.p.A. im Besitz von Bertani S.p.A., Grimaldi Group S.p.A. und Mercurio S.p.A..

