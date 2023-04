Austrian Airlines fliegt bald mit dem Dreamliner

10 moderne Boeing 787-9 mit deutlich geringerem Treibstoffverbrauch kommen in die Langstreckenflotte.

Mit zehn Boeing 787-9 der neuesten Technologiegeneration erhält die Langstreckenflotte von Austrian Airlines einen Modernisierungs- und Wachstumsschub.Der erste „Dreamliner“ soll Anfang 2024 in Wien landen und bereits im Sommerflugplan 2024 die rot-weiß-rote Bestandsflotte auf 66 Flugzeuge erweitern.Bis voraussichtlich 2028 ersetzen dann neun weitere Boeing 787-9 schrittweise die aktuellen Austrian Langstreckenjets der 777- und 767-Familie.„Mit dem ‚Dreamliner‘ hebt Austrian Airlines in ein neues Flugzeugzeitalter ab und nimmt Kurs auf Wachstum.Die Einflottung von zehn Boeing 787-9 in den nächsten fünf Jahren zeigt, dass wir wieder investitions- und zukunftsfähig sind“, betont Austrian Airlines CEO Annette Mann.