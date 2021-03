Austrian: 100. Frachtflug für time:matters

Der Bedarf an Hilfsgütern in Form von Schutzhandschuhen, -masken und –anzügen, sowie Antigen-Schnelltests ist seit Beginn der Corona-Pandemie im letzten Jahr ungebrochen.Seit März 2020 hat Austrian Airlines deshalb im Auftrag des Luftfracht-Experten time:matters, einer Tochter von Lufthansa Cargo, eine Luftbrücke nach Asien aufgebaut, um dringend benötigtes Schutzmaterial auf dem direkten Weg nach Wien, Frankfurt oder Linz zu fliegen.Besonders eng zusammengearbeitet hat das Austrian Airlines Team dabei mit der lokalen Niederlassung von time:matters in Wien.Auf den rund 100 Flügen, welche von Xiamen, Shanghai und Penang absolviert wurden, konnten über 2.000 Tonnen an Hilfsgütern nach Europa gebracht werden.

