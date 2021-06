Ankunft des 1. China-Zuges am Cargo Center Graz

Erstmals erreicht ein mit Non-Food-Produkten (Entsafter, Glasschüssel-, Wäschekorbsets, Getränkehalter, T-Shirts) beladener Ganzzug mit 41 Stück 40-Fuß-Containern aus China das Cargo Center Graz (CCG).Gemeinsam mit CCG-Geschäftsführer Christian Steindl nimmt ÖBB Rail Cargo Group Vertriebsvorstand Thomas Kargl den Bahnservice heute am Vormittag in Empfang.Die „Neue Seidenstraße“ verbindet Volkswirtschaften in Europa und Asien und gilt als besonders nachhaltige Alternative zur Luft- und klassischen Seefracht.Ihre Anbindung an das Netzwerk der ÖBB Rail Cargo Group gewährleistet schnellen Transport in ganz Europa und leistet einen wesentlichen Beitrag CO2 im Transportsektor einzusparen. Mit über 700 Zügen ist die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) bereits jetzt täglich in jede Richtung auf der „Neuen Seidenstraße“ unterwegs.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login