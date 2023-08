53 Renault Trucks E-Tech für den Logistiker DB Schenker

Die Lkw für den Verteilerverkehr kommen ab September 2023 an 19 Standorten in Frankreich zum Einsatz.

Mit dem Ziel Emissionen zu reduzieren, investiert DB Schenker in den Ausbau der Elektromobilität: Der Logistikdienstleister erwirbt 53 Stück Renault Trucks E-Tech D für seine Niederlassungen in Frankreich.Frédéric Vallet, CEO Schenker France: „Elektro-Lkw sind ein fester Bestandteil in unserer Flottenpolitik.Wir sorgen dafür, dass ihr Anteil kontinuierlich steigt.Der Einsatz der neuen Fahrzeuge von Renault Trucks ist ein weiterer Schritt, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen." Die Bestellung der 53 E-Lkw ist die bisher größte von Schenker France.