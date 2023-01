Zwei Millionen Euro für „blau-gelbe Einzelwagenförderung“

Um den Gütertransport von der Straße noch stärker auf die Schiene zu verlagern, präsentierten Landesrat Ludwig Schleritzko, Landesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ Präsident Wolfgang Ecker am 23.Jänner eine neue Förderrichtlinie.Land und Wirtschaftskammer NÖ stellen für die „blau-gelbe Einzelwagenförderung“ in Summe zwei Millionen Euro zur Verfügung.Im Jahr 2019 sind in Niederösterreich rund 15,4 Mio.Tonnen Güter auf der Schiene transportiert worden, was in etwa 15 Prozent der im ganzen Jahr in Österreich durchgeführten Bahnverkehre entspricht.

