DB Cargo: Neues RailNet-Terminal in Ungarn

Für den Automotive-Bereich wurde zusammen mit der Spedition Große-Vehne in Kecskemét ein weiterer Umschlagpunkt in Betrieb genommen.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Partner, dem Transport- und Speditionsunternehmen Große-Vehne aus Rhede in Nordrhein-Westfalen, hat der Branchenlogistiker DB Cargo Automotive einen neuen Umschlagplatz im ungarischen Kecskemét etabliert.Er erweitert das Automotive RailNet um einen zusätzlichen Netzzugangspunkt für intermodale sowie konventionelle Transporte.Das Terminal liegt rund 7 Kilometer vom zentralen Produktionsstandort eines wichtigen Kunden aus der Automobilindustrie entfernt.Die Nähe zum Werk ermöglicht besonders kurze Nachlaufwege und erhöht die Effizienz bestehender Transportketten deutlich.Gleichzeitig entwickelt DB Cargo Automotive die bestehende Partnerschaft mit Große-Vehne konsequent weiter und schafft gemeinsam neue logistische Optionen für die Automobilindustrie und weitere Branchen.