naturail will mehr Transporte auf der Schiene sehen

Der Plattform geht die Verlagerung vom Lkw auf die Bahn zu langsam voran. Man fordert höheres Tempo.

Nach Angaben der Statistik Austria ist der Schienengüterverkehr in Österreich 2025 moderat gewachsen.Bei der Tonnage gab es einen Anstieg um 1,8 Prozent, bei der Transportleistung ein Plus um 2,6 Prozent.Für die Plattform naturail, die Interessenvertretungen und Branchenverbände für den Schienengüterverkehr in Österreich vereint, ist das ein in Schritt in die richtige Richtung.Aber nicht in jenem Tempo, das Wirtschaft und Klima brauchen.„Wir müssen stärker wachsen, nicht nur stabil bleiben.