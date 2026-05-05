TransFER von Wels nach Hamburg und Bremerhaven

05.05.2026

Die zwei deutschen Seehäfen spielen eine entscheidende Rolle im internationalen Containerverkehr.

TransFER von Wels nach Hamburg und Bremerhaven Bild: ÖBB - Chris Zenz
Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) erweitert ihr TransFER Netzwerk um eine direkte intermodale Verbindung zwischen Wels und den Seehäfen Hamburg und Bremerhaven.Standardcontainer gelangen so zuverlässig von Österreich nach Norddeutschland und retour.Zusätzlich zu den bestehenden Verbindungen TransFER Wien–Hamburg/Bremerhaven und TransFER Linz–Hamburg/Bremerhaven, ergänzt die RCG damit ihr Angebot um eine weitere TransFER Route zu den deutschen Nordseehäfen.Damit verbunden sind attraktive Laufzeiten und hohe Kapazitäten für 20- bis 45-Fuß-Container.Der neue TransFER Wels–Hamburg/Bremerhaven verbindet ab sofort Schiff und Schiene.

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