Zoll beschlagnahmte 2024 fast 130.000 Fälschungen

Von illegal eingeführten Zigaretten bis zum toten Krokodil: Finanzfahnder hatten im Vorjahr an den Grenzen alle Hände voll zu tun.

Im Vorjahr hat das Zollamt Österreich im Zuge seiner behördlichen Tätigkeit dem Finanzministerium Abgaben in Höhe von 8,2 Mrd. EUR gesichert. Dem waren 635.176 Kontrollen mit in Summe mehr als 6,6 Mio. Zollabfertigungen vorangegangen.

Diese Zahlen gehen aus der von Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und Zoll-Vorständin Heike Fetka-Blüthner präsentierten „Zollbilanz 2024“ hervor. Dabei stammen die Haupteinnahmen zu über 86 Prozent aus der Mineralölsteuer (ca. 3,8 Mrd. EUR), der Tabaksteuer (2,1 Mrd. EUR) und dem Emissionszertifikatehandel (1,2 Mrd. EUR).

Steuererhebung sei aber nur ein Teilbereich der Aufgaben des Zollamts Österreich, streicht Heike Fetka-Blüthner hervor. Ein weiteres Augenmerk liege auf Kontrolle und Betrugsbekämpfung. Das gelte insbesondere bei der Prüfung, ob Waren in den Wirtschaftskreislauf gelangen dürfen.

So wurden im Bereich der Produktpiraterie aufgrund von Kontrollfeststellungen in knapp 10.000 Verfahren fast 130.000 gefälschte Waren beschlagnahmt und eingezogen. Der Wert der dabei beschlagnahmten Gegenstände beträgt – gemessen am Originalpreis – mehr als 38 Mio EUR.

Die Bekämpfung des Suchtgiftschmuggels war 2024 erneut ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt des Zollamts Österreich. Die Anzahl der Suchtgiftaufgriffe belief sich auf 1.330. Über eine halbe Tonne Suchtgift wurde dabei sichergestellt, was gegenüber 2023 (217 Kilogramm) mehr als eine Verdoppelung der Menge bedeutet.

Ebenfalls Dauerthema ist der Bereich Medikamente, wo im Vorjahr 378.109 Stück illegal eingeführter Arzneimittel bzw. gefälschte bzw. verfälschte Arzneiwaren sowie Anabolika sichergestellt wurden. Bei den Tabakwaren wurden im Vorjahr rund 6,1 Mio. Zigaretten (2023: 1,4 Mio. Zigaretten) beschlagnahmt und darüber hinaus 52.543 Stück weitere Tabakwaren sichergestellt.

Auch auf lebende Tiere treffen die rund 1.740 Zöllnerinnen und Zöllner in ihrer Tätigkeit immer wieder. 200 wurden im vergangenen Jahr entdeckt, berichtete Barbara Eibinger-Miedl über den Arbeitsbereich Artenschutz. Darunter fallen auch illegal importierte Korallen und sogar ein totes Krokodil.

www.bmf.gv.at