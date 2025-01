Zahlreiche Charity-Initiativen von cargo-partner in 2024

Zum Ende des Jahres 2024 blickt cargo-partner, ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, auf zahlreiche karitative Initiativen zurück, die von Teams weltweit organisiert wurden.Im Rahmen seines Engagements für soziale Verantwortung beteiligte sich das internationale Logistikunternehmen an verschiedenen Projekten, die benachteiligten Gemeinschaften weltweit zugutekommen.Luca Ferrara, CEO von cargo-partner, betont die Bedeutung der Initiativen: „Die kollektiven Bemühungen unserer Teams auf der ganzen Welt zeigen unser Engagement, einen positiven Einfluss in den Gemeinschaften auszuüben, in denen wir tätig sind.Die Projekte unterstreichen zudem den Kernwert von cargo-partner – ‚we take it personally‘.“ In Österreich unterstützte cargo-partner die Initiative PSY+, die durch Prävention und gezielte Interventionen eine nachhaltige psychische Gesundheit in Schulen fördert.

