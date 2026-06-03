United Cargo fliegt viel geschmackvolle Fracht

03.06.2026

Airline beförderte heuer schon 280 Tonnen Vanille von Madagaskar und Mauritius nach Europa und in die USA.

United Cargo fliegt viel geschmackvolle Fracht Bild: United Cargo
Das dritte Jahr in Folge übernimmt United Cargo den Transport hunderter Tonnen Vanille.Während sich United-Passagiere diesen Sommer auf Reisen begeben, fliegen die Schoten im Frachtraum der Flugzeuge mit.Echte Vanille (lat.Vanilla planifolia) ist – im Gegensatz zu industriell hergestelltem Vanillin – eines der kostbarsten Gewürze.Ursprünglich vom Volk der Totonac im heutigen Mexiko angebaut und später vom europäischen Adel geschätzt, hat die beliebte Schote seit Jahrhunderten Ozeane und Handelsrouten überquert.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Austrian Airlines düst mit Dreamliner nach Montreal

Mit dem Erstflug schreitet die Flottenmodernisierung voran; Im Lauf des Jahres werden noch zwei weitere Boeing 787-9 aufgenommen.

02.06.2026

Atlas Air: Strategische Investition in Air Atlanta

Der Luftfahrtlogistiker erwirbt eine 49-prozentige Minderheitsbeteiligung an Air Atlanta mit Sitz in Island.

29.05.2026

Cathay Cargo erhöht Bestellung auf acht Airbus A350F

Die neuen Frachter unterstreichen das Engagement von Cathay Cargo, Hongkong als weltweit führendes Luftfrachtdrehkreuz zu etablieren.

28.05.2026
Anzeige