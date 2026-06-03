United Cargo fliegt viel geschmackvolle Fracht

Airline beförderte heuer schon 280 Tonnen Vanille von Madagaskar und Mauritius nach Europa und in die USA.

Das dritte Jahr in Folge übernimmt United Cargo den Transport hunderter Tonnen Vanille.Während sich United-Passagiere diesen Sommer auf Reisen begeben, fliegen die Schoten im Frachtraum der Flugzeuge mit.Echte Vanille (lat.Vanilla planifolia) ist – im Gegensatz zu industriell hergestelltem Vanillin – eines der kostbarsten Gewürze.Ursprünglich vom Volk der Totonac im heutigen Mexiko angebaut und später vom europäischen Adel geschätzt, hat die beliebte Schote seit Jahrhunderten Ozeane und Handelsrouten überquert.