Austrian Airlines düst mit Dreamliner nach Montreal

02.06.2026

Mit dem Erstflug schreitet die Flottenmodernisierung voran; Im Lauf des Jahres werden noch zwei weitere Boeing 787-9 aufgenommen.

Austrian Airlines düst mit Dreamliner nach Montreal Bild: Austrian Airlines-Niklas Schnaubelt
Das neueste Flottenmitglied von Austrian Airlines ist offiziell in den Linienbetrieb gestartet.Die Boeing 787-9 hat am 1.Juni kurz nach 12:30 Uhr den Flughafen Wien in Richtung der kanadischen Großstadt Montreal (YUL) verlassen.Das Flugzeug mit der Kennung OE-LPG wird auch in den nächsten Wochen auf dieser Strecke unterwegs sein.Austrian Airlines COO Stefan-Kenan Scheib: „Wir freuen uns, dass der Rollover auf der Langstreckenflotte weitergeht.

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