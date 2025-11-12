Anzeige

Wo Gebrüder Weiss besonders gut abschneidet

12.11.2025

Kundenzufriedenheit ist ein fortlaufender Entwicklungsprozess, der von dem Logistiker kontinuierlich vorangetrieben wird.

Wo Gebrüder Weiss besonders gut abschneidet Bild: Gebrüder Weiss
Wie zufrieden sind die Kunden mit den Leistungen von Gebrüder Weiss (GW)? Diese Frage stand im Zentrum einer weltweiten Zufriedenheitsstudie, die das Logistikunternehmen von der Tochtergesellschaft dicall – Weiss Logistik Systeme unter mehr als 1.500 Kunden in Europa, Asien und den USA durchführen ließ.Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,87 auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 6 (überhaupt nicht zufrieden) übertrifft das aktuelle Fazit der Interviewten zur Gesamtzufriedenheit leicht die letzte Erhebung aus dem Jahr 2022 (1,88).Insgesamt vergaben 84 Prozent der Befragten die Bestnoten 1 oder 2.Sehr gute Rückmeldungen erhielt GW für die persönliche Kundenbetreuung.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Oskar de Bok sieht die Logistiker im Vorteil

Die steigende Komplexität in den weltweiten Lieferketten spielt DHL Global Forwarding, Freight in die Karten.

12.11.2025

Neue Märkte und Routen für Österreichs Exportwirtschaft

Produktion und Handel verlagern sich zunehmend in politisch stabile und geografisch nahe Regionen, zeigt eine Studie von Acredia und Allianz Trade.

10.11.2025

Beschleunigte Digitalisierung bei DHL Global Forwarding, Freight

Außerdem will der Luft- und Seefrachtspezialist der DHL Group die Durchsetzungskraft in der Region Nord- und Lateinamerika weiter stärken.

10.11.2025
Anzeige