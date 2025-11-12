Wo Gebrüder Weiss besonders gut abschneidet

Kundenzufriedenheit ist ein fortlaufender Entwicklungsprozess, der von dem Logistiker kontinuierlich vorangetrieben wird.

Wie zufrieden sind die Kunden mit den Leistungen von Gebrüder Weiss (GW)? Diese Frage stand im Zentrum einer weltweiten Zufriedenheitsstudie, die das Logistikunternehmen von der Tochtergesellschaft dicall – Weiss Logistik Systeme unter mehr als 1.500 Kunden in Europa, Asien und den USA durchführen ließ.Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,87 auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 6 (überhaupt nicht zufrieden) übertrifft das aktuelle Fazit der Interviewten zur Gesamtzufriedenheit leicht die letzte Erhebung aus dem Jahr 2022 (1,88).Insgesamt vergaben 84 Prozent der Befragten die Bestnoten 1 oder 2.Sehr gute Rückmeldungen erhielt GW für die persönliche Kundenbetreuung.