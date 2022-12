Trübe Konjunkturaussichten erfordern Transformation

Der Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ fordert eine für die Verkehrsbranche verträgliche ökosoziale Klimapolitik.

Die aktuellen Konjunkturdaten der Verkehrsbranche zeigen den Bedarf einer sozial verträglichen Klimapolitik auf.„Österreich ist in der Vergangenheit sehr gut gefahren mit einer ökosozialen Marktwirtschaft, wir vermissen jedoch eine ökosoziale Klimapolitik“, beklagt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).Eine wichtige Voraussetzung für die notwendige Transformation ist, dass Energie leistbar bleibt und ausreichend verfügbar ist.„Wir wissen, dass wir aktuell schon rund 70 Prozent der Energie importieren.Diese Lücke wird mit rein in Österreich hergestellter erneuerbarer Energie nicht zu schließen sein.