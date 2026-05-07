DamenLogistikClub holt neue Expertin an die Spitze

Sandra Eitler bringt frische Impulse ins Vorstandsteam des Netzwerks für Frauen in der österreichischen Logistikbranche.

Bild: DamenLogistikClub / Der neue Vorstand des DamenLogistikClub. Von links: Petra Höfinger, Sandra Eitler und Doris Pulker-Rohrhofer

Der DamenLogistikClub (DLC) hat im Rahmen seiner Ordentlichen Hauptversammlung am 4.Mai 2026 einen Wechsel im Vorstand beschlossen: Sandra Eitler, stellvertretende Leiterin des Studiengangs „Logistik und strategisches Management“ an der Fachhochschule des BFI Wien, wurde neu in das Vorstandsteam gewählt.Gemeinsam mit Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin der Hafen Wien GmbH, und Petra Höfinger, Geschäftsführerin der ART for ART Theaterservice GmbH, wird sie künftig die strategische Weiterentwicklung des Netzwerks mitgestalten. Sandra Eitler folgt auf Beate Färber-Venz, Eigentümerin von Venz Logistik, die aus dem Vorstand ausscheidet.Als Gründungsmitglied prägte sie den DamenLogistikClub seit dessen Start im Jahr 2018 maßgeblich mit.