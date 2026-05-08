DHL Express Austria mit neuer KMU-Serviceleistung

Digital Account Opening (DAO) ermöglicht schnelles Onboarding; automatisierte Prüfungen schützen vor Betrug und schließen Endkunden aus.

DHL Express Austria vereinfacht den Einstieg in den internationalen Versand.Mit Digital Account Opening (DAO) können Firmenkunden aller Größenordnungen ihr DHL Express Konto jetzt vollständig online eröffnen und nach der Registrierung sofort mit dem Versand starten.Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren besonders von DAO.Für sie zählen Schnelligkeit, einfache Prozesse und Planbarkeit – Ressourcen für aufwendige Vertrags- oder Onboarding-Prozesse sind oft begrenzt.DAO ermöglicht ihnen einen professionellen Einstieg in den internationalen Expressversand ohne administrativen Aufwand, lange Vorlaufzeiten oder Mindestvolumen.