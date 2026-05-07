KI etabliert sich im Transport- und Logistikmanagement

07.05.2026

Hohe technologische Investitionsbereitschaft insbesondere der europäischen Verlader zur Routen- und Ladungsoptimierung.

KI etabliert sich im Transport- und Logistikmanagement Bild: Descartes Systems Group
Künstliche Intelligenz (KI) hat sich zu einem integralen Bestandteil des Transport- und Logistikmanagements entwickelt.Das zeigt die aktuelle europäische Transportmanagement-Benchmark-Studie der Descartes Systems Group, die laut eigenen Angaben weltweit führend in der Vernetzung logistisch anspruchsvoller Unternehmen im Handel ist.Befragt wurden 300 hochrangige Entscheidungsträger bei Verladern und Logistikdienstleistern in Europa. Davon nutzen 97 Prozent Künstliche Intelligenz für die Transformation ihrer Transportprozesse – von der automatisierten Dateneingabe bis zur Routenoptimierung „Die weit verbreitete Nutzung von KI verdeutlicht das Engagement für technologische Innovation und Digitalisierung in der Logistikbranche.Die Frage ist nicht mehr, ob Unternehmen KI einsetzen, sondern wie tief sie in Entscheidungsprozesse und Betriebsabläufe integriert ist.

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