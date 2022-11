WienCont-Fuhrpark wächst um zwei Vollcontainer-Reachstacker

Um mit den wachsenden Anforderungen an den Terminalbetrieb Schritt zu halten und der komplexer werdenden Nachfrage der Märkte gerecht zu werden, investiert die WienCont laufend in die Aufstockung und Modernisierung der Kapazitäten.Jetzt wurde der Fuhrpark um zwei Vollcontainer-Reachstacker erweitert.Nach dieser Neuanschaffung umfasst der Fuhrpark der WienCont insgesamt: -) 5 Vollcontainer-Reachstacker mit bis zu 45 Tonnen Hublast in der ersten Reihe, -) 2 Leercontainer-Reachstacker, -) 6 Leercontainer-Maststapler, -) 2 Gabelstapler, -) 3 Kräne und -) 2 Terminalzugmaschinen (Mafi).Im Sinne des angestrebten Geschäftserfolgs wächst das Unternehmen auch personell.Derzeit sei man auf der Suche nach ausgebildeten Kran- und Staplerfahrern sowie Administrationsmitarbeitenden, „die mit ihrem Beitrag den Terminal in den kommenden Jahren weiter stärken und ausbauen werden“, wie die Geschäftsführung mitteilt.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login