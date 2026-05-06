Logistiker Fercam bestätigt nachhaltige Wachstumsfähigkeit

2025 brachte 725 Mio. EUR Umsatz (+ 3,28 %), begleitet von verbesserten operativen Ergebnissen und einem Wachstum des Transportaufkommens.

Im Jahr 2025 verzeichnete die Südtiroler Fercam Gruppe in allen Geschäftsbereichen eine positive Entwicklung und bewies damit ein hohes Maß an Resilienz und Anpassungsfähigkeit.Die Umsätze blieben stabil, gestützt durch konsequente Prozessoptimierung und effizientes Ressourcenmanagement, teilt das Unternehmen mit.„Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 bestätigen die Belastbarkeit unseres Geschäftsmodells sowie unsere Fähigkeit, flexibel und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren“, erklärt Fercam-Geschäftsführer Hannes Baumgartner.Die gesteigerte Leistungsfähigkeit sowie das erhöhte Volumen im Vergleich zu 2024 belegten die Wirksamkeit der umgesetzten Strategien – auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen.Der Geschäftsbereich Air & Sea baute seine internationale Präsenz aus, insbesondere durch die Intensivierung der Verbindungen in den Fernen Osten.