Logistiker Fercam bestätigt nachhaltige Wachstumsfähigkeit

06.05.2026

2025 brachte 725 Mio. EUR Umsatz (+ 3,28 %), begleitet von verbesserten operativen Ergebnissen und einem Wachstum des Transportaufkommens.

Logistiker Fercam bestätigt nachhaltige Wachstumsfähigkeit Bild: Fercam
Im Jahr 2025 verzeichnete die Südtiroler Fercam Gruppe in allen Geschäftsbereichen eine positive Entwicklung und bewies damit ein hohes Maß an Resilienz und Anpassungsfähigkeit.Die Umsätze blieben stabil, gestützt durch konsequente Prozessoptimierung und effizientes Ressourcenmanagement, teilt das Unternehmen mit.„Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 bestätigen die Belastbarkeit unseres Geschäftsmodells sowie unsere Fähigkeit, flexibel und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren“, erklärt Fercam-Geschäftsführer Hannes Baumgartner.Die gesteigerte Leistungsfähigkeit sowie das erhöhte Volumen im Vergleich zu 2024 belegten die Wirksamkeit der umgesetzten Strategien – auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen.Der Geschäftsbereich Air & Sea baute seine internationale Präsenz aus, insbesondere durch die Intensivierung der Verbindungen in den Fernen Osten.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Erste Fernverkehre mit E-Trucks bei Müller Transporte

Indienststellung von topmodernen E-Lkw-Sattelzugmaschinen sowie einer leistungsstarken Lkw-Ladeinfrastruktur in Wiener Neudorf.

06.05.2026

Gebrüder Weiss tritt jetzt auch für woom in die Pedale

Pünktlich zu Beginn der Fahrradsaison hat der Logistiker einen europaweiten Auftrag geangelt.

05.05.2026

DHL Supply Chain vollzieht Markteintritt in Rumänien

Der Kontraktlogistiker übernimmt den Betrieb von weiteren Distributionszentren des Einzelhändlers Pepco in Mittel- und Osteuropa.

05.05.2026
Anzeige