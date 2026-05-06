Erste Fernverkehre mit E-Trucks bei Müller Transporte

Indienststellung von topmodernen E-Lkw-Sattelzugmaschinen sowie einer leistungsstarken Lkw-Ladeinfrastruktur in Wiener Neudorf.

Bild: Nick Rainer / Bereits über 20 Prozent des Stromverbrauchs von Müller Transporte in Wiener Neudorf werden von der eigenen Photovoltaik-Anlage am Dach des Logistikzentrums produziert. Ab sofort speist sie auch die neuen E-LKW-Zugmaschinen. Am Foto (v.l.n.r.): Christopher Müller (GF Müller Transporte), Bundesminister Peter Hanke, Fritz Müller (GF), Angelika Hofer-Orgonyi (CFO).

Bereits im Jahr 2022 hat Müller Transporte im Rahmen eines Pilotprojektes erstmals E-Lkw-Zugmaschinen auf Kurzstrecken und im innerstädtischen Pendelverkehr in Wien eingesetzt.Jetzt folgt mit der Anschaffung von E-Trucks der neuesten Generation ein umfassender Praxistest auf Mittel- und Langstrecken.Das Projekt wird vom Mobilitätsministerium im Rahmen des E-Mobilitätsprogramms „eMOVE Austria“ mit 380.000 EUR unterstützt.Gefördert wurden die beiden E-Lkw und die dazugehörige Ladeinfrastruktur.