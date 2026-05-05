Gebrüder Weiss tritt jetzt auch für woom in die Pedale

Pünktlich zu Beginn der Fahrradsaison hat der Logistiker einen europaweiten Auftrag geangelt.

Bild: Gebrueder Weiss-Jager / Gebrüder Weiss und woom pflegen eine gute Partnerschaft. Im Wiener Headquarter von woom (v. l. n. r.): Johannes Kisslinger, COO woom, Tanja Stätter, Senior Managerin Transport und Logistik woom, Mario Renner, Vertriebsleiter Wien bei Gebrüder Weiss, sowie Karl Meiringer, Niederlassungsleiter Wien bei Gebrüder Weiss.

Das Logistikunternehmen Gebrüder Weiss übernimmt in diesem Frühjahr den Transport von Produkten der Fahrradmarke woom.Laut einer Pressemitteilung gehe es darum, der sprunghaft steigenden Nachfrage nach Fahrrädern und Zubehör in dieser Jahreszeit nachzukommen.Der Logistiker werde woom-Räder und Zubehör wie Helme, Körbe und Trinkflaschen von Produktionsstätten in Polen, Litauen und Rumänien zum Gebrüder Weiss-Standort in Wien transportieren, heißt es weiter.Dort werden die Sendungen gebündelt und anschließend an Händler in ganz Europa verteilt.„Speziell im Frühjahr müssen Fahrräder und Zubehör in kurzer Zeit europaweit verfügbar sein.