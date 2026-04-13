Wien Holding: Karin Ramser rückt in die Geschäftsführung

13.04.2026

Insgesamt gab es 77 Bewerbungen, darunter 18 Frauen und 59 Männer, für die Nachfolge von Kurt Gollowitzer.

Wien Holding: Karin Ramser rückt in die Geschäftsführung Bild: Wien Holding / fotografiefetz
Die erfahrene Managerin, Juristin und Finanzexpertin Karin Ramser folgt Kurt Gollowitzer mit 15.Mai 2026 als Geschäftsführerin der Wien Holding nach.Sie leitet das Unternehmen zukünftig gemeinsam mit Geschäftsführer Oliver Stribl.Karin Ramser bringt umfassende Erfahrung aus dem öffentlichen und unternehmensnahen Bereich mit.In ihrer bisherigen Laufbahn hat sie insbesondere in den Bereichen Strategie, Organisation und Weiterentwicklung von Unternehmen wichtige Impulse gesetzt.

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