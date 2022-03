40 Mio. USD für den digitalen Logistiker InstaFreight

Nur wer in der Lage ist, Spitzentechnologie zu schaffen, kann in Zukunft im europäischen Landverkehrsmarkt wachsen.

InstaFreight, eines der am schnellsten wachsenden Log-Tech-Start-ups Europas, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Mio.USD bekannt.Die Finanzierungsrunde wird angeführt von Heliad und der Europäischen Investitionsbank (EIB).Alle bisherigen InstaFreight-Investoren haben sich ebenfalls daran beteiligt.Das Engagement der Investoren und die gegenwärtigen Entwicklungen in der Logistik zeigen das Potenzial auf, das in einer effizienten und nachhaltigen Ausgestaltung des europäischen Landtransports steckt.