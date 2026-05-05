DHL Supply Chain vollzieht Markteintritt in Rumänien

Der Kontraktlogistiker übernimmt den Betrieb von weiteren Distributionszentren des Einzelhändlers Pepco in Mittel- und Osteuropa.

Bild: DHL Group / Von links: Raul Ciungu - Managing Director Romania Pepco, Javier Rubio - Global Sourcing und Supply Chain Director Pepco, Andries Retief - Global Chief Development Officer DHL Supply Chain, Stephan Borchert - CEO of Pepco Group, Rainer Haag - CEO Europe DHL Supply Chain und Petr Kana, Managing Director Czech Republic und Romania DHL Supply Chain

Pepco, ein rasch wachsender Diskonter für Sortimentsartikel, baut seine Zusammenarbeit mit DHL Supply Chain aus, um die Vertriebsaktivitäten weiter zu stärken.Pepco bietet Kleidung sowie Haushaltsprodukte an und ist mit Filialen in ganz Europa vertreten.Im Fokus der erweiterten Partnerschaft mit DHL stehen eine hohe Produktverfügbarkeit, kürzere Lieferzeiten und eine verbesserte Netzwerkleistung für das wachsende Filialnetz. Aufbauend auf der Zusammenarbeit in den Distributionszentren in Polen und Spanien, hat Pepco dem Kontraktlogistiker die operative Verantwortung für insgesamt fünf weitere, strategisch bedeutsame Distributionsstandorte in Europa übertragen.In Mittel- und Osteuropa zählen dazu Sosnowiec und Rawa Mazowiecka (Polen), Gyal (Ungarn) sowie Bukarest (Rumänien).