Neue Geschäftsführerin in der Sparte Transport und Verkehr

04.05.2026

Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze übergibt Erik Wolf das Zepter an Barbara Adametz-Schneller.

Neue Geschäftsführerin in der Sparte Transport und Verkehr Bild: WKÖ
In der Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) vollzieht sich ein personeller Umbruch.Geschäftsführer Erik Wolf verabschiedet sich nach über 20 Jahren in den Ruhestand.Mit Barbara Adametz-Schneller übernimmt eine erfahrene Branchenexpertin seine Nachfolge.Erik Wolf prägte die Bundessparte über zwei Jahrzehnte hinweg maßgeblich.Durch enge Kontakte zu Politik, Behörden und Wissenschaft sowie seine Verhandlungserfahrung wirkte er an zahlreichen gesetzlichen Anpassungen und Initiativen für die Verkehrswirtschaft mit.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Quehenberger: Seit 30 Jahren in Nordmazedonien

Die Entwicklung des Unternehmens ist geprägt von Präzision, Dynamik und partnerschaftlichem Fortschritt.

04.05.2026

Daniel Brunnauer leitet neu das Dachser Logistikzentrum Wien

Als logistisches Drehkreuz im Herzen Europas nimmt der Standort in Himberg eine zentrale Rolle ein.

30.04.2026

Asfinag: 188 Mio. EUR für künftige E-Lkw-Ladepunkte

Erlöse aus dem Schwerverkehr sind 2025 um 7,9 Prozent auf knapp 1,8 Mrd. EUR gestiegen.

29.04.2026
Anzeige