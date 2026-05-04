Neue Geschäftsführerin in der Sparte Transport und Verkehr

Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze übergibt Erik Wolf das Zepter an Barbara Adametz-Schneller.

In der Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) vollzieht sich ein personeller Umbruch.Geschäftsführer Erik Wolf verabschiedet sich nach über 20 Jahren in den Ruhestand.Mit Barbara Adametz-Schneller übernimmt eine erfahrene Branchenexpertin seine Nachfolge.Erik Wolf prägte die Bundessparte über zwei Jahrzehnte hinweg maßgeblich.Durch enge Kontakte zu Politik, Behörden und Wissenschaft sowie seine Verhandlungserfahrung wirkte er an zahlreichen gesetzlichen Anpassungen und Initiativen für die Verkehrswirtschaft mit.