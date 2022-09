Weiter Mietpreissteigerungen bei Logistikimmobilien

Die Nachfrage nach Logistikimmobilien in Europa hält weiterhin an und lässt die Mietpreise signifikant steigen.Diese Entwicklung wird im Neubaubereich zudem durch die gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten forciert.Insgesamt verzeichneten 70 Prozent der untersuchten europäischen Märkte seit dem Ende des zweiten Halbjahres 2021 einen deutlichen Anstieg und 30 Prozent keine Veränderung der Mietpreise.In keiner Region war das Mietwachstum negativ.Zu diesen Erkenntnissen kommt Garbe Research in seiner aktuellen Garbe Pyramid Map, eine Renditen- und Mietenkarte für die 122 wichtigsten europäischen Teilmärkte für Logistikimmobilien in 23 Ländern, zum ersten Halbjahr 2022.

