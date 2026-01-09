Gebrüder Weiss: Neuer „Kapitän“ für Air & Sea

Der Logistikexperte Alessandro Cacciola steigt beim Vorarlberger Traditionsunternehmen in die Chefetage ein.

Bild: Gebrüder Weiss / Alessandro Cacciola, wird neues Mitglied der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.

Der Aufsichtsrat des Vorarlberger Logistikers Gebrüder Weiss hat Alessandro Cacciola als neues Mitglied der Geschäftsleitung bestellt.Mit Wirkung zum 1.März 2026 übernimmt er die Verantwortung für den Geschäftsbereich Air & Sea.Der Manager folgt auf Lothar Thoma, der das Unternehmen nach einer geordneten Übergabe mit Ende März 2026 aus persönlichen Gründen verlässt.Alessandro Cacciola verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Logistik.