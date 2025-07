Gebrüder Weiss: Wechsel in der Geschäftsleitung

Bei Gebrüder Weiss steigt mit Peter Schafleitner (56) ein erfahrener Logistikexperte in die höchste Managementebene auf.Der Salzburger übernimmt neben dem Produktmanagement Landverkehr die Ressorts Vertrieb, Marketing und Kommunikation sowie die Verantwortung für den Paketdienst (GWP) und das Call-Center dicall.Gleichzeitig geht Peter Kloiber (64) in den Ruhestand.Er verantwortete in der Geschäftsleitung der weltweit agierenden Spedition die Bereiche Paketdienst, Logistik, IT, Personal- und Organisationsentwicklung, Marketing und Kommunikation sowie die Tochterunternehmen Xvise (Logistikberatung) und dicall (Call-Center).Im Zuge dieser Personalveränderung ordnet Gebrüder Weiss auch die Ressorts der Geschäftsleitung neu.

