Wasser/Land-Umschlag im Ennshafen markant gesunken

Im Vorjahr wurden an dem von den Ländern Ober- und Niederösterreich gemeinsam betriebenen Ennshafen deutlich weniger Güter be- und entladen als 2021.Die Umschlagmenge am Container Terminal Enns ist nahezu gleich hoch geblieben.Das teilt die EHG Ennshafen GmbH in ihrem Jahresbericht 2022 mit.Nach dem Auslaufen eines großvolumigen Projektgeschäfts hat der Ennshafen im Vorjahr nicht an den Spitzenwert aus 2021 anschließen können.Hatte damals der Wasser/Land-Umschlag rund 1,1 Mio.

